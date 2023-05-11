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(Грищук) Варвара Андреевна

Место рождения

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

01.12.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914

Отец: Грищук Андрей Антонович

Мать: Грищук Наталья Ивановна

Колпаково, Топчихинский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
01.12.1914
Восприемники: Каллинник Авксентьевич Грищуков и девица Минодора Никитична Грищукова.
Восприемник
01.12.1914
Восприемники: Каллинник Авксентьевич Грищуков и девица Минодора Никитична Грищукова.
Смерть
Неизвестно
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