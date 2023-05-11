(Грищук) Варвара Андреевна
Место рождения
Дата рождения01.12.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1914
Отец: Грищук Андрей Антонович
Мать: Грищук Наталья Ивановна
Восприемник
01.12.1914
Восприемники: Каллинник Авксентьевич Грищуков и девица Минодора Никитична Грищукова.
Восприемник
01.12.1914
Восприемники: Каллинник Авксентьевич Грищуков и девица Минодора Никитична Грищукова.
Смерть
Неизвестно