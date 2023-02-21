Курмачева (Захарова) Валентина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1917
Дата смерти1999
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Рождение ребёнка
03.08.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елизаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елизарова Нина Ивановна
Отец ребёнка: Елизаров Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Елизаров Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Елизаров Иван
Смерть
1999
Исеть, Верхняя Пышма, Свердловская область