Курмачева (Захарова) Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКурмачева (Захарова) Валентина Алексеевна

Курмачева (Захарова) Валентина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Дата смерти

1999

Пол

Женский

Отец

1893 г.р.

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Захаров Алексей Александрович

Мать: Захарова Серафима Филипповна

Рождение ребёнка
03.08.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елизаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елизарова Нина Ивановна

Отец ребёнка: Елизаров Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Елизаров Иван

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Елизаров Иван

Смерть
1999
Исеть, Верхняя Пышма, Свердловская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close