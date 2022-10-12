Лада Юлия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лада Юлия

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Место рождения

Украина

Дата рождения

24.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

1961 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1985

Отец: не указан

Мать: Васютина Светлана Васильевна

Украина
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