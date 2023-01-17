Потяркина (Кошелева) Татьяна Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.01.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1959
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.12.1984
Сын: Потяркин Евгений Вячеславович
Отец ребёнка: Потяркин Вячеслав Михайлович
Место жительства
1984
Рождение ребёнка
01.02.1986
Сын: Потяркин Михаил Вячеславович
Отец ребёнка: Потяркин Вячеслав Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно