Потяркина (Кошелева) Татьяна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потяркина (Кошелева) Татьяна Николаевна

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Место рождения

Белогорский, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

10.01.1959

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1959

Отец: не указан

Мать: не указана

Белогорский, Холмогорский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
27.12.1984

Сын: Потяркин Евгений Вячеславович

Отец ребёнка: Потяркин Вячеслав Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Место жительства
1984
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
01.02.1986

Сын: Потяркин Михаил Вячеславович

Отец ребёнка: Потяркин Вячеслав Михайлович

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Потяркин Вячеслав Михайлович

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