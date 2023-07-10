Пимонов Михаил Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пимонов Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.
Дочь: Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Пимонова Татьяна Егоровна
Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.
Сын: Пимонов Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Пимонова Татьяна Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ивотской фабрики мастеровой
Смерть
Неизвестно