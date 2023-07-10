Пимонов Михаил Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пимонов Михаил Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пимонов Николай

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.03.1903 ст.

Дочь: Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Пимонова Татьяна Егоровна

Рождение ребёнка
15.09.1908 ст.

Сын: Пимонов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Пимонова Татьяна Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пимонова Татьяна Егоровна

Работа или профессия
Неизвестно
ивотской фабрики мастеровой
Смерть
Неизвестно
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