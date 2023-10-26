Лукьяненко Или Лукьянченко Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛукьяненко Или Лукьянченко Павел

Лукьяненко Или Лукьянченко Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1966

Сын: Сусский Виталий Павлович

Мать ребёнка: Сусская Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сусский Владимир Павлович

Мать ребёнка: Сусская Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сусский Сергей Павлович

Мать ребёнка: Сусская Екатерина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close