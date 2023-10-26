Лукьяненко Или Лукьянченко Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1966
Мать ребёнка: Сусская Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сусский Владимир Павлович
Мать ребёнка: Сусская Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Сусская Екатерина
Смерть
Неизвестно