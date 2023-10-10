Rand (Rand) Liso
Место рождения
Дата рождения01.12.1794
Дата смерти23.03.1859
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1794
Отец: Неизвестно Simmo
Мать: Ingel
Рождение ребёнка
14.12.1819
Дочь: Kivi Mare
Отец ребёнка: Rand Mihkel
Рождение ребёнка
16.12.1822
Сын: Rand Peet
Отец ребёнка: Rand Mihkel
Рождение ребёнка
10.11.1825
Дочь: Köster Liisu (Liso)
Отец ребёнка: Rand Mihkel
Рождение ребёнка
?.08.1828
Дочь: Tammo Kreet
Отец ребёнка: Rand Mihkel
Рождение ребёнка
12.03.1832
Сын: Rand Hans
Отец ребёнка: Rand Mihkel
Рождение ребёнка
?.06.1835
Дочь: Ingel
Отец ребёнка: Rand Mihkel
Смерть
23.03.1859