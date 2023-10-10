Rand (Rand) Liso — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rand (Rand) Liso

Место рождения

Эммасте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond

Дата рождения

01.12.1794

Дата смерти

23.03.1859

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1794

Отец: Неизвестно Simmo

Мать: Ingel

Эммасте, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
14.12.1819

Дочь: Kivi Mare

Отец ребёнка: Rand Mihkel

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
16.12.1822

Сын: Rand Peet

Отец ребёнка: Rand Mihkel

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
10.11.1825

Дочь: Köster Liisu (Liso)

Отец ребёнка: Rand Mihkel

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
?.08.1828

Дочь: Tammo Kreet

Отец ребёнка: Rand Mihkel

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
12.03.1832

Сын: Rand Hans

Отец ребёнка: Rand Mihkel

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Рождение ребёнка
?.06.1835

Дочь: Ingel

Отец ребёнка: Rand Mihkel

Хинду, Hiiumaa vald, Hiiu maakond
Смерть
23.03.1859
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