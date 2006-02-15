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Просвирин Павел Андреевич

Место рождения

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край

Дата рождения

10.01.1910

Дата смерти

15.02.2006

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

1882 г.р.

Жена

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910

Отец: Просвирин Андрей

Мать: Казакова Мария Ивановна

Григорополисская, Новоалександровский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
20.12.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Варвара Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варвара Филипповна

Смерть
15.02.2006
Белореченск
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