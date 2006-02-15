Просвирин Павел Андреевич
Место рождения
Дата рождения10.01.1910
Дата смерти15.02.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1910
Отец: Просвирин Андрей
Мать: Казакова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Варвара Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Варвара Филипповна
Смерть
15.02.2006
Белореченск