Плотников Иван Евдокимович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Плотников Иван Евдокимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников Евдоким

Мать: не указана

В 1686 году переехал из Устюжского уезда в Кунгурский уезд
Рождение ребёнка
1710

Сын: Плотников Софрон Иванович

Мать ребёнка: не указана

Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно

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