Плотников Иван Евдокимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников Евдоким
Мать: не указана
В 1686 году переехал из Устюжского уезда в Кунгурский уезд
Рождение ребёнка
1710
Сын: Плотников Софрон Иванович
Мать ребёнка: не указана
Усть-Кишерть, Кишертский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно