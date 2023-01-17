Овчинникова Наталья Лаврентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.08.1900
Сын: Овчинников Антон Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
01.06.1908
Дочь: Овчинникова Ксения Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинников Семён Васильевич
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Овчинникова Полина Васильевна
Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич
Смерть
Неизвестно