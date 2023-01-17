Овчинникова Наталья Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Наталья Лаврентьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.08.1900

Сын: Овчинников Антон Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.06.1908

Дочь: Овчинникова Ксения Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Ивановское, Рыльский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинников Семён Васильевич

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Овчинникова Полина Васильевна

Отец ребёнка: Овчинников Василий Васильевич

Смерть
Неизвестно
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