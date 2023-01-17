Николаи Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаи Александр Павлович

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Место рождения

г. Копенгаген, Королевство Дания

Дата рождения

25.02.1821

Дата смерти

03.07.1899

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1821

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Копенгаген, Королевство Дания
Место жительства
С 1821
г. Копенгаген, Королевство Дания
Место жительства
По 1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1860
Кавказ
Смерть
03.07.1899
им. Лачино, Тифлисская губерния
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