Николаи Александр Павлович
Место рожденияг. Копенгаген, Королевство Дания
Дата рождения25.02.1821
Дата смерти03.07.1899
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1821
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Копенгаген, Королевство Дания
Место жительства
С 1821
г. Копенгаген, Королевство Дания
Место жительства
По 1839
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1860
Кавказ
Смерть
03.07.1899
им. Лачино, Тифлисская губерния