Мачнева Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мачнева Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мачнев Малафей Потапович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Мачнев Алексей Малафеев

Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Мачнев Михаил Малафеев

Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Мачнева Анна Малафеева

Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович

Рождение ребёнка
1810

Сын: Мачнев Егор Малафеев

Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мачнев Тимофей Малафеев

Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович

Смерть
Неизвестно

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