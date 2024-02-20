Мачнева Елена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович
Рождение ребёнка
1802
Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Мачнева Анна Малафеева
Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович
Рождение ребёнка
1810
Сын: Мачнев Егор Малафеев
Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович
Рождение ребёнка
1814
Отец ребёнка: Мачнев Малафей Потапович
Смерть
Неизвестно