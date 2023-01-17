Сальникова (Муратова) Вера Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1922
Дата смерти05.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.07.1959
Дочь: Тихонова Надежда
Отец ребёнка: Сальников Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Линькова Марина
Отец ребёнка: Сальников Алексей Михайлович
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
05.06.1993