Сальникова (Муратова) Вера Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сальникова (Муратова) Вера Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1922

Дата смерти

05.06.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1924 г.р.

Дети

Добавил:

ДР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.07.1959

Дочь: Тихонова Надежда

Отец ребёнка: Сальников Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Линькова Марина

Отец ребёнка: Сальников Алексей Михайлович

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сальников Алексей Михайлович

Смерть
05.06.1993
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