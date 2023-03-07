(Булдакова) Надежда Порфириева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Булдакова) Надежда Порфириева

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Место рождения

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы

Дата рождения

12.09.1877 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1877 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Булдакова Евдокия Максимова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно
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