(Булдакова) Надежда Порфириева
Место рожденияВятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Дата рождения12.09.1877 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1877 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Неизвестно