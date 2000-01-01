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Боршевников Георгий Иванов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1863

Пол

Мужской

Добавил:

АР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1863

Отец: Боршевников Иван Павлов

Мать: Боршевникова Анисья Васильева

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