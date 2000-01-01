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Боршевников Георгий Иванов
Боршевников Георгий Иванов
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1863
Пол
Мужской
Отец
Боршевников Иван Павлов
1835 г.р.
Мать
Боршевникова (Евдокимова) Анисья Васильева
1845 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АР
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1863
Отец:
Боршевников Иван Павлов
Мать:
Боршевникова Анисья Васильева
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