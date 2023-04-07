Матрона Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона Афанасьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Анна Львовна

Отец ребёнка: Лев Алексеевич

Рождение ребёнка
1778

Дочь: Аграфена Львовна

Отец ребёнка: Лев Алексеевич

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Львовна

Отец ребёнка: Лев Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лев Алексеевич

Смерть
Неизвестно
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