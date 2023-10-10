Бабанский Захар — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабанский Захар

Бабанский Захар

avatar

Место рождения

Водяная Балка, Полтавська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1870

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Водяная Балка, Полтавська область
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Гончар Анна

Мать ребёнка: Бабанская Варвара

село Гликонь, Полтавской губернии
Рождение ребёнка
1861

Сын: Бабанский Самуил

Мать ребёнка: Бабанская Варвара

Рождение ребёнка
1863

Дочь: Леутская Мария

Мать ребёнка: Бабанская Варвара

Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Бабанская Варвара

Работа или профессия
Неизвестно
Запорожский казак Полтавской губернии
Смерть
До 1870
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close