Бабанский Захар
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1870
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Гончар Анна
Мать ребёнка: Бабанская Варвара
село Гликонь, Полтавской губернии
Рождение ребёнка
1861
Сын: Бабанский Самуил
Мать ребёнка: Бабанская Варвара
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Леутская Мария
Мать ребёнка: Бабанская Варвара
Великие Будища, Полтавська область
Рождение ребёнка
1868
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Бабанская Варвара
Работа или профессия
Неизвестно
Запорожский казак Полтавской губернии
Смерть
До 1870