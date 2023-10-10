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Козлов Михаил Терентьевич

Место рождения

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область

Дата рождения

1794 или 1800

Дата смерти

09.11.1869

Пол

Мужской

Добавил:

ВЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1800

Отец: Козлов Терентий Андреевич

Мать: Козлова Евдокия (Авдотья) Алексеевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Бракосочетание
21.01.1829

Жена: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна

Рождение ребёнка
19.04.1830

Дочь: Козлова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
16.06.1832

Сын: Козлов Иван Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
02.04.1837

Дочь: Козлова Мария Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
26.03.1838

Дочь: Козлова Мария Михайлович

Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
15.05.1841

Дочь: Козлова Елена Михайловна

Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна

Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
Смерть
09.11.1869
Вороново, Кожевниковский муниципальный район, Томская область
От старости.
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