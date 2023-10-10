Козлов Михаил Терентьевич
Место рождения
Дата рождения1794 или 1800
Дата смерти09.11.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794 или 1800
Бракосочетание
21.01.1829
Рождение ребёнка
19.04.1830
Дочь: Козлова Александра Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна
Рождение ребёнка
16.06.1832
Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна
Рождение ребёнка
02.04.1837
Дочь: Козлова Мария Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна
Рождение ребёнка
26.03.1838
Дочь: Козлова Мария Михайлович
Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна
Рождение ребёнка
15.05.1841
Дочь: Козлова Елена Михайловна
Мать ребёнка: Козлова Ксения (Акилина) Яковлевна
Смерть
09.11.1869
От старости.