Булкин Николай Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
По 1910
Место жительства
С 1914
Место жительства
По 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1926 по 1933
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно