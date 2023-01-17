Булкин Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булкин Николай Дмитриевич

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Место рождения

Галич, город Галич, Костромская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1910
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
С 1914
Галич, город Галич, Костромская область
Место жительства
По 1914
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1926 по 1933
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1933
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
Неизвестно
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