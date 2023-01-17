Лажечников Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения25.09.1792
Дата смерти08.07.1869
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1792 по 1804
Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Место жительства
С 1804 по 1812
Место жительства
С 1819 по 1823
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1823 по 1826
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1826 по 1831
Место жительства
С 1831 по 1851
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1851 по 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1858 по 1869
Смерть
08.07.1869