Лажечников Иван Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лажечников Иван Иванович

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Место рождения

Коломна, Коломенский, Московская область

Дата рождения

25.09.1792

Дата смерти

08.07.1869

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Коломна, Коломенский, Московская область
Место жительства
С 1792 по 1804
Кривякино, Колыберевская волость, Коломенский уезд
Место жительства
С 1804 по 1812
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1819 по 1823
Пенза, город Пенза, Пензенская область
Место жительства
С 1823 по 1826
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1826 по 1831
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1831 по 1851
Тверь, город Тверь, Тверская область
Место жительства
С 1851 по 1858
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1858 по 1869
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
08.07.1869
Москва, город федерального значения Москва
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