Литвин Йоссель Давидович
Место рождения
Дата рождения1770
Дата смерти27.10.1855
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Литвин Давид
Рождение ребёнка
1805
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1813
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1814
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Рождение ребёнка
1818
Мать ребёнка: Литвина Фрайдель
Смерть
27.10.1855