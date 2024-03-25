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Литвин Йоссель Давидович

Место рождения

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis

Дата рождения

1770

Дата смерти

27.10.1855

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Литвин Давид

Мать: не указана

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Рождение ребёнка
1805

Сын: Литвин Кушель Йоссель

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
1810

Сын: Литвин Вульф Йоселевич

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Тельшяй, Telšių rajono savivaldybė, Telšių apskritis
Рождение ребёнка
1813

Сын: Литвин Соломон Йоссель

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
1814

Сын: Литвин Залман Йоссель

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Рождение ребёнка
1818

Сын: Литвин Мейер Йосселевич

Мать ребёнка: Литвина Фрайдель

Смерть
27.10.1855
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