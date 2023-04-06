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(Черемисинов) Ефимия
(Черемисинов) Ефимия
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Место рождения
Черемисской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Дата рождения
1830
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Черемисинов Василий Игнатьевич
1798 г.р.
Мать
Матрона Еремеевна-?
1805 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЧ
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец:
Черемисинов Василий Игнатьевич
Мать:
Матрона Еремеевна-?
Черемисской
, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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