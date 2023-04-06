(Черемисинов) Ефимия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Черемисинов) Ефимия

(Черемисинов) Ефимия

avatar

Место рождения

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1798 г.р.

Мать

1805 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Черемисинов Василий Игнатьевич

Мать: Матрона Еремеевна-?

Черемисской, Котельнический уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close