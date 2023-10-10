Вьялкин Федор Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1921
Сын: Вьялкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
23.05.1927
Дочь: Елизавета Федоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
02.08.1931
Сын: Вьялкин Николай Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Афанасья Ивановна
Рождение ребёнка
19.04.1935
Дочь: Екатерина Федоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Афанасья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно