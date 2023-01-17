Ермолаев Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермолаев Николай Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

?.10.1950

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.10.1950

Отец: Ермолаев Сергей Фёдорович

Мать: Ермолаева Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
07.12.1977

Сын: Ермолаев Александр Николаевич

Мать ребёнка: Ермолаева Наталья

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.03.1982

Сын: Ермолаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Ермолаева Наталья

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ермолаева Наталья

Развод
Неизвестно

Жена: Ермолаева Наталья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Решетникова Лариса Анатольевна

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