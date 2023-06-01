Бабушкина Валентина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБабушкина Валентина Васильевна

Бабушкина Валентина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1924

Дата смерти

27.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1946

Сын: Бабушкин Вячеслав Васильевич

Отец ребёнка: Бабушкин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1948

Сын: Бабушкин Виктор Васильевич

Отец ребёнка: Бабушкин Василий Егорович

Рождение ребёнка
1955

Сын: Бабушкин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Бабушкин Василий Егорович

Рождение ребёнка
30.03.1960

Сын: Бабушкин Геннадий Васильевич

Отец ребёнка: Бабушкин Василий Егорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бабушкин Василий Егорович

Смерть
27.10.1970
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close