Бабушкина Валентина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1924
Дата смерти27.10.1970
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1946
Сын: Бабушкин Вячеслав Васильевич
Отец ребёнка: Бабушкин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1948
Сын: Бабушкин Виктор Васильевич
Отец ребёнка: Бабушкин Василий Егорович
Рождение ребёнка
1955
Сын: Бабушкин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Бабушкин Василий Егорович
Рождение ребёнка
30.03.1960
Сын: Бабушкин Геннадий Васильевич
Отец ребёнка: Бабушкин Василий Егорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
27.10.1970