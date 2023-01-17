Крикуненко (Рублева) Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крикуненко (Рублева) Анна Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

1988

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Рублев Павел

Мать: Рублева Мария

Рождение ребёнка
1926

Сын: Крикуненко Федор Андреевич

Отец ребёнка: Крикуненко Андрей Арсентьевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Крикуненко Дмитрий Андреевич

Отец ребёнка: Крикуненко Андрей Арсентьевич

Рождение ребёнка
14.03.1930

Дочь: Баронина Надежда Андреевна

Отец ребёнка: Крикуненко Андрей Арсентьевич

Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крикуненко Андрей Арсентьевич

Смерть
1988
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