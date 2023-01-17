Крикуненко (Рублева) Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Рублев Павел
Мать: Рублева Мария
Рождение ребёнка
1926
Сын: Крикуненко Федор Андреевич
Отец ребёнка: Крикуненко Андрей Арсентьевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Крикуненко Дмитрий Андреевич
Отец ребёнка: Крикуненко Андрей Арсентьевич
Рождение ребёнка
14.03.1930
Дочь: Баронина Надежда Андреевна
Отец ребёнка: Крикуненко Андрей Арсентьевич
Шириккаыйн, Алтайский район, Восточно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1988