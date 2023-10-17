Хачемизов Аскер Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1964
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1964
Отец: не указан
Рождение ребёнка
26.01.?
Дочь: Хачемизова Алина Аскеровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
19.02.?
Дочь: Хачемизова Дарина Аскеровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.04.?
Сын: Хачемизов Аслан Аскерович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хачемизова -Мукова Зара