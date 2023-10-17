Хачемизов Аскер Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хачемизов Аскер Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1964

Пол

Мужской

Добавил:

ЗН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1964

Отец: не указан

Мать: Кузнецова -Напцок Заурхан Рашидовна

Рождение ребёнка
26.01.?

Дочь: Хачемизова Алина Аскеровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
19.02.?

Дочь: Хачемизова Дарина Аскеровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.04.?

Сын: Хачемизов Аслан Аскерович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хачемизова -Мукова Зара

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