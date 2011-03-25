Нуруллина (Гильфанова) Аниса Масгутовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.10.1969
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1969
Рождение ребёнка
1990
Сын: Нуруллин Фирдус Фанисович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности