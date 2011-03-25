Нуруллина (Гильфанова) Аниса Масгутовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нуруллина (Гильфанова) Аниса Масгутовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.10.1969

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1933 г.р.

Муж

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Дети

1990 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1969

Отец: Гильфанов Масгут Гильфанович

Мать: Гильфанова Рахиля Минсалимовна

Рождение ребёнка
1990

Сын: Нуруллин Фирдус Фанисович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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