Давыдова Соломия Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1884
Отец ребёнка: Давыдов Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1888
Дочь: Мария Артемьевна
Отец ребёнка: Давыдов Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
1893
Сын: Давыдов Константин Артемьевич
Отец ребёнка: Давыдов Артемий Ефимович
Рождение ребёнка
21.08.1898
Дочь: Наталья Артемьевна
Отец ребёнка: Давыдов Артемий Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно