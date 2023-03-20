Давыдова Соломия Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давыдова Соломия Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1884

Сын: Давыдов Иван Артемьевич

Отец ребёнка: Давыдов Артемий Ефимович

Рождение ребёнка
1888

Дочь: Мария Артемьевна

Отец ребёнка: Давыдов Артемий Ефимович

Рождение ребёнка
1893

Сын: Давыдов Константин Артемьевич

Отец ребёнка: Давыдов Артемий Ефимович

Рождение ребёнка
21.08.1898

Дочь: Наталья Артемьевна

Отец ребёнка: Давыдов Артемий Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Давыдов Артемий Ефимович

Смерть
Неизвестно
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