Кокорина (Шаляпина) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1909 ст.
Рождение ребёнка
03.03.1910
Сын: Кокорин Александр Александрович
Отец ребёнка: Кокорин Александр Ефимов
Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.
Сын: Кокорин Николай Александрович
Отец ребёнка: Кокорин Александр Ефимов
Рождение ребёнка
04.09.1914 ст.
Дочь: Кокорина Анна Александровна
Отец ребёнка: Кокорин Александр Ефимов
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.
Дочь: Кокорина Таисия Александровна
Отец ребёнка: Кокорин Александр Ефимов
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно