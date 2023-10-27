Кокорина (Шаляпина) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кокорина (Шаляпина) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1909 ст.

Муж: Кокорин Александр Ефимов

Рождение ребёнка
03.03.1910

Сын: Кокорин Александр Александрович

Отец ребёнка: Кокорин Александр Ефимов

Рождение ребёнка
24.07.1912 ст.

Сын: Кокорин Николай Александрович

Отец ребёнка: Кокорин Александр Ефимов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.09.1914 ст.

Дочь: Кокорина Анна Александровна

Отец ребёнка: Кокорин Александр Ефимов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
19.09.1915 ст.

Дочь: Кокорина Таисия Александровна

Отец ребёнка: Кокорин Александр Ефимов

Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
Неизвестно
Крыловская, Устьянский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Неизвестно
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