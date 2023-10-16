Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Сын: Алексей Федоров
Отец ребёнка: Федор Васильев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Иван Федоров
Отец ребёнка: Федор Васильев
Рождение ребёнка
1796
Сын: Пётр Федоров
Отец ребёнка: Федор Васильев
Рождение ребёнка
1800
Сын: Михайло Федоров
Отец ребёнка: Федор Васильев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Федор Васильев
Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно