Татьяна Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Сын: Алексей Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1794

Сын: Иван Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1796

Сын: Пётр Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Рождение ребёнка
1800

Сын: Михайло Федоров

Отец ребёнка: Федор Васильев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федор Васильев

Место жительства
Неизвестно
Великое, Гаврилов-Ямский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
Неизвестно
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