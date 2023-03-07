Тарасова (Нелузовых) Анна Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тарасова (Нелузовых) Анна Григорьева

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Место рождения

поч. Котляковский, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1721

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1724 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721

Отец: не указан

Мать: не указана

поч. Котляковский, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Параскева Наумова

Отец ребёнка: Тарасов Наум Моисеев

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1750

Сын: Тарасов Лука Наумов

Отец ребёнка: Тарасов Наум Моисеев

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Короваева Фекла Наумова

Отец ребёнка: Тарасов Наум Моисеев

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мавра Наумова

Отец ребёнка: Тарасов Наум Моисеев

Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тарасов Наум Моисеев

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Матюшкинской, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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