Тарасова (Нелузовых) Анна Григорьева
Место рожденияпоч. Котляковский, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1721
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1721
Отец: не указан
Мать: не указана
поч. Котляковский, Зачурмыжская волость, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Параскева Наумова
Отец ребёнка: Тарасов Наум Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1750
Сын: Тарасов Лука Наумов
Отец ребёнка: Тарасов Наум Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Короваева Фекла Наумова
Отец ребёнка: Тарасов Наум Моисеев
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Мавра Наумова
Отец ребёнка: Тарасов Наум Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тарасов Наум Моисеев
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762