Миронова Марфа Васильевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1937
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1880 и 1886 ст.
Муж: Миронов Георгий
Рождение ребёнка
Около 1886
Дочь: Измайлова Пелагея (Полина) Георгиевна
Отец ребёнка: Миронов Георгий
Рождение ребёнка
08.09.1889
Дочь: Волыгина Наталья Георгиевна
Отец ребёнка: Миронов Георгий
Рождение ребёнка
Около 1988
Отец ребёнка: Миронов Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миронов Леонид Георгиевич
Отец ребёнка: Миронов Георгий
Смерть
Около 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния