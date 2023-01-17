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Миронова Марфа Васильевна

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Место рождения

Пенза, город Пенза, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1937

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Бракосочетание
Между 1880 и 1886 ст.

Муж: Миронов Георгий

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1886

Дочь: Измайлова Пелагея (Полина) Георгиевна

Отец ребёнка: Миронов Георгий

Рождение ребёнка
08.09.1889

Дочь: Волыгина Наталья Георгиевна

Отец ребёнка: Миронов Георгий

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Около 1988

Сын: Миронов Пётр Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий

Пенза, город Пенза, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миронов Леонид Георгиевич

Отец ребёнка: Миронов Георгий

Смерть
Около 1937
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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