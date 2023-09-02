Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЗБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936

Отец: Санджиев Додон Яматаевич

Мать: Санджиева Мёста Эрендженовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ким

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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