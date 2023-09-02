Вера
Место рожденияНе указано
Дата рождения1936
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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- БиографияБиография
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- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1936
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ким
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно