Хрюкин Дмитрий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрюкин Дмитрий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1916

Пол

Мужской

Отец

1893 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: Хрюкин Александр Федорович

Мать: не указана

Смерть
1916
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