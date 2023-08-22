Устиния Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устиния Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Восприемник
11.04.1873
Тишинка, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1873

Муж: Михаил Иванович

Место жительства
1873
Гузилово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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