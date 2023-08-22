Устиния Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемник
11.04.1873
Тишинка, Дедовичский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
До 1873
Муж: Михаил Иванович
Место жительства
1873
Гузилово, Порховский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно