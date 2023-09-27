Старикова Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Стариков Василий Степанович

Отец ребёнка: Стариков Степан

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Старикова Анна Федоровна

Отец ребёнка: Стариков Степан

Рождение ребёнка
15.04.1905

Дочь: Старикова Анастасия Степановна

Отец ребёнка: Стариков Степан

Смерть
Неизвестно
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