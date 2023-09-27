Старикова Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1901
Сын: Стариков Василий Степанович
Отец ребёнка: Стариков Степан
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Старикова Анна Федоровна
Отец ребёнка: Стариков Степан
Рождение ребёнка
15.04.1905
Дочь: Старикова Анастасия Степановна
Отец ребёнка: Стариков Степан
Смерть
Неизвестно