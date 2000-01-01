Юсупов Шайнур Мунирович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Юсупов Манер
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юсупова Сагира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Юсупова Сагира
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юсупова Насима Шайнуровна
Мать ребёнка: Юсупова Сагира
Смерть
Неизвестно