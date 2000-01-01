Юсупов Шайнур Мунирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юсупов Шайнур Мунирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Юсупов Манер

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Рафиль Шайнурович

Мать ребёнка: Юсупова Сагира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юсупов Зиннур Шайнурович

Мать ребёнка: Юсупова Сагира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юсупова Насима Шайнуровна

Мать ребёнка: Юсупова Сагира

Смерть
Неизвестно
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