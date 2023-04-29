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Безгина (Кучмасова) Светлна Алексеевна
Безгина (Кучмасова) Светлна Алексеевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.07.?
Пол
Женский
Отец
Кучмасов Алексей Андреевич
1935 г.р.
Мать
Кучмасова Генаида Михайловна
1935 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
22.07.?
Отец:
Кучмасов Алексей Андреевич
Мать:
Кучмасова Генаида Михайловна
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