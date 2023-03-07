Пушкарева Варвара (Лукоянова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1811
Дата смертиПосле 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1834
Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов
Рождение ребёнка
22.08.1840 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов
Рождение ребёнка
30.06.1841 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1843
Дочь: Катерина Моисеева
Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов
Рождение ребёнка
03.09.1847 ст.
Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Ховронья Моисеева
Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1858