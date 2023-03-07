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Пушкарева Варвара (Лукоянова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1811

Дата смерти

После 1858

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1811

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1834

Сын: Пушкарев Алексей Моисеев

Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
22.08.1840 ст.

Сын: Пушкарев Иван Моисеев

Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
30.06.1841 ст.

Сын: Пушкарев Емельян Моисеев

Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1843

Дочь: Катерина Моисеева

Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
03.09.1847 ст.

Сын: Пушкарев Семен Моисеев

Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Ховронья Моисеева

Отец ребёнка: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов

Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пушкарев Леонтий (Моисей) Филиппов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Пушкаревская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1858
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