Вострикова (Сазонова) Агафья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вострикова (Сазонова) Агафья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

?.02.1934

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Сазонов Александр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Сын: Востриков Николай

Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
15.08.1917

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.07.1921

Дочь: Вострикова Мария

Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.08.1924

Дочь: Хатунцева Лидия

Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
1927

Дочь: Заблоцкая Евгения

Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
06.04.1930

Дочь: Смирнова Раиса

Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович

Рождение ребёнка
1933

Сын: Востриков Сын

Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович

Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Востриков Александр Иванович

Смерть
?.02.1934
Пологое Займище, Ахтубинский муниципальный район, Астраханская область
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