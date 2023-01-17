Вострикова (Сазонова) Агафья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти?.02.1934
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Сазонов Александр
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Сын: Востриков Николай
Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
15.08.1917
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.07.1921
Дочь: Вострикова Мария
Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1924
Дочь: Хатунцева Лидия
Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Заблоцкая Евгения
Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1930
Дочь: Смирнова Раиса
Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович
Рождение ребёнка
1933
Сын: Востриков Сын
Отец ребёнка: Востриков Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
?.02.1934