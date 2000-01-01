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Амбарцумов Владимир Андроникович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.02.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ЖА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.02.1951

Отец: Амбарцумов Андроник Асриевич

Мать: Вартапетьянц Вартануш Мирзоевна

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