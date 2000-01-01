Бухман Борис Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухман Борис Владимирович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

КЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Бухман Владимир Айзикович

Мать: Соня

Смерть
Неизвестно
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