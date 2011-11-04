Кочетова (Касинцева) Любовь Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кочетова (Касинцева) Любовь Кузьминична

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Место рождения

г. Борисов, Белорусская ССР

Дата рождения

12.07.1929

Дата смерти

04.11.2011

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Борисов, Белорусская ССР
Место жительства
С 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951
Тула, город Тула, Тульская область
Смерть
04.11.2011
Тула, город Тула, Тульская область
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