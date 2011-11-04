Кочетова (Касинцева) Любовь Кузьминична
Место рожденияг. Борисов, Белорусская ССР
Дата рождения12.07.1929
Дата смерти04.11.2011
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.07.1929
Отец: не указан
Мать: не указана
г. Борисов, Белорусская ССР
Место жительства
С 1930
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
С 1951
Смерть
04.11.2011