Пасынков Аверкий Варфоломеев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1778
Дата смертиПосле 1812
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778
Отец: Пасынков Варфоломей Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Пасынков Прокопий Аверкиев
Мать ребёнка: Пасынкова Матрона Мамонова
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Елена Аверкиева
Мать ребёнка: Пасынкова Матрона Мамонова
Рождение ребёнка
Около 1805
Мать ребёнка: Пасынкова Матрона Мамонова
Рождение ребёнка
Около 1807
Дочь: Анна Аверкиева
Мать ребёнка: Пасынкова Матрона Мамонова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1812