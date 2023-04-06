Пасынков Аверкий Варфоломеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПасынков Аверкий Варфоломеев

Пасынков Аверкий Варфоломеев

avatar

Место рождения

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1778

Дата смерти

После 1812

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1778

Отец: Пасынков Варфоломей Иванов

Мать: не указана

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Пасынков Прокопий Аверкиев

Мать ребёнка: Пасынкова Матрона Мамонова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Елена Аверкиева

Мать ребёнка: Пасынкова Матрона Мамонова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Пасынков Иван Аверкиев

Мать ребёнка: Пасынкова Матрона Мамонова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1807

Дочь: Анна Аверкиева

Мать ребёнка: Пасынкова Матрона Мамонова

Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пасынкова Матрона Мамонова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Якима Иванова, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close