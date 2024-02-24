Вилисова (Кравченко) Галина Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вилисов Виктор Георгиевич
Мать: (Вилисова) Зоя
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кравченко Виталий Владимирович
Отец ребёнка: Кравченко Владимир Георгиевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кравченко) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Кравченко Владимир Георгиевич
Смерть
Неизвестно