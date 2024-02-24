Вилисова (Кравченко) Галина Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилисова (Кравченко) Галина Викторовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вилисов Виктор Георгиевич

Мать: (Вилисова) Зоя

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кравченко Виталий Владимирович

Отец ребёнка: Кравченко Владимир Георгиевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кравченко) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Кравченко Владимир Георгиевич

Смерть
Неизвестно

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