Салажникова (Сомова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сомов Прохор
Мать: Сомова Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Салажникова Евгения
Отец ребёнка: Салажников Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салажников Иван
Вертное, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Салажников Валентин
Отец ребёнка: Салажников Иван
Смерть
Неизвестно