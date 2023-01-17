Салажникова (Сомова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Салажникова (Сомова) Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сомов Прохор

Мать: Сомова Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Салажникова Евгения

Отец ребёнка: Салажников Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салажников Иван

Вертное, Думиничский район, Калужская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Салажников Валентин

Отец ребёнка: Салажников Иван

Смерть
Неизвестно
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