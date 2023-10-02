Стриколенко (Клопай) Нина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1947
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.09.1982
Сын: Стриколенко Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Стриколенко Владимир Владимирович
Рождение ребёнка
03.11.1983
Сын: Стриколенко Александр Владимирович
Отец ребёнка: Стриколенко Владимир Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно