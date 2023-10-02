Стриколенко (Клопай) Нина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стриколенко (Клопай) Нина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1947

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.09.1982

Сын: Стриколенко Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Стриколенко Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
03.11.1983

Сын: Стриколенко Александр Владимирович

Отец ребёнка: Стриколенко Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стриколенко Владимир Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стриколенко Владимир Владимирович

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