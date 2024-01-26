Тимофеева Мухортова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.09.1975
Дочь: Тимофеева Виктория Николаевна
Отец ребёнка: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
24.08.1984
Сын: Тимофеев Алексей Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно