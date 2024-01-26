Тимофеева Мухортова Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеева Мухортова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.09.1975

Дочь: Тимофеева Виктория Николаевна

Отец ребёнка: Тимофеев Николай

Рождение ребёнка
24.08.1984

Сын: Тимофеев Алексей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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