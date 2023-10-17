Яброва \\ Одинцова Степанида Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1897 ст.
Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно