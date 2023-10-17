Яброва \\ Одинцова Степанида Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яброва \\ Одинцова Степанида Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1848 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1897 ст.

Муж: Ябров Михаил Тимофеевич

Российская Федерация, Новосибирск, Чистоозерное, Юдино, Николаевская церковь
Место жительства
Неизвестно
Костылева, Юдинская волость, Каинский уезд
Смерть
Неизвестно
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